路透基点：森信纸业入市筹措5亿港元贷款--TRLPC

路透香港2月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,森信纸 业股份有限公司(Samson Paper Co Ltd)正在筹措一笔5亿港元(6,400万美 元)贷款,期限为三年半。 中信银行(国际)、中国信托商银、马来亚银行和瑞穗银行担任牵头行 兼簿记行(MLA)。瑞穗担任额度代理行。该贷款分为两部分:A部分为3.33 亿港元定期贷款,B部分为1.67亿港元循环信贷。 贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码270个基点,平均年限为2. 952年。 银行受邀按两个层级参贷:承贷6,000-8,000万港元可获MLA头衔,综 合收益为305个基点,前端费用104个基点;承贷4,000-5,900万港元可获 主办行头衔,综合收益300个基点,前端费89个基点。贷款有35个基点的 承诺费。 担保人包括Burotech Ltd、森信纸业集团、Samson Paper (BVI)、Sa mson Paper (China) Co Ltd以及信兴纸业(Shun Hing Paper Co Ltd)和U PP Investment Ltd。 A部分贷款将分九个季度不等额分期偿还,偿还比例分别为6%(1-2)、 9%(3-4),以及14%(5-9);之前有18个月的宽限期。 所筹资金将为2012年6月签署的6.2亿港元三年期银团贷款进行再融资 ,并用于一般融资要求和营运资本用途。 2012年的那笔贷款由4.7亿港元定期贷款和1.5亿港元循环信贷构成; 由七家银行组成的银团提供:澳新银行、中信银行国际、中国信托商银、 恒生银行、汇丰、马来西亚银行和瑞穗。 森信纸业股份有限公司的母公司森信纸业集团是一家在香港上市的纸 品贸易公司。(完) (编译 王颖;审校 白云)