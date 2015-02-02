版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 18:01 BJT

英国金融市场：英镑兑美元止跌转升，因制造业扩张步伐加快

路透伦敦2月2日 - 英镑兑美元周一收复稍早失地，小幅上扬，而英国公债期货小跌，此前调查显示英国1月制造业活动扩张速度略快于预期 。

数据公布后，英镑 从数据公布前的约1.5047美元升至1.5080，日内上涨0.1%。英镑兑欧元 削减跌幅，跌0.3%至0.7514英镑。

英国股市富时100指数 在数据公布后基本未变。

英债期货 下滑约10个跳动点。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐