《中国新债预测》国开行五期新债中标利率料将低于二级水平

台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.45%定价--消息
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 招标品种：2014年第30期及2015年第1期增发债；2015第3-5期债
* 期限及金额上限： 1年/40亿元；3/5年/60亿元；7年/50亿元；10年/70亿元
* 招标时间: 1/3/5年：2月3日上午9:30-10:30
* 7/10年：2月3日上午9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 3.58%-3.73%；3.62%-3.75%；3.66%-3.82%；3.77%-3.83%;3.77%-3.83%;
* 预测均值: 3.69%；3.72%；3.76%；3.82%;3.82%
路透上海2月2日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期新债。路透调查显示，最新PMI数据显示经济仍面临下行压力，投资者避险需求增强，提振新债需求。料明日新债中标收益率整体低于二级市场水平。
上述五期债中标收益率预测均值分别为3.69%；3.72%；3.76%；3.82%;3.82%。
交易员表示，除了PMI数据不佳外，春节备付与新股效应叠加，令近期流动性收紧，今日尤甚，这令投资者对明日央行公开市场操作寄予厚望，亦提振债券买气，因此五期新债中标利率整体将低于二级水平。
在具体新债方面，华北一银行交易员指出，目前市场扰动因素较多，因此5年期新债备受机构青睐。“5年的话久期比较合适，进可攻，退可守，拿着相对会比较舒服。”
针对明日公开市场操作对新债的影响，华东一银行交易员认为，如果央行操作的“量”和“价”好于预期则中长端受益最大，中标收益率将会进一步下行。如果仅操作逆回购，而（逆回购）利率不变的话，短端所有影响有限。
周一公布的汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。周末公布的中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力。
不佳的PMI数据带动买气，中国银行间债市周一转暖，现券收益率和利率互换(IRS)双双下行，其中IRS长端跌幅领先，约10个基点(bp)；短端则因资金紧张而受抑，幅度略逊。
银行间市场周一隔夜和七天期回购利率上涨，其中后者涨逾20bp，资金面愈显紧绷。除春节备付需求不断升温外，又一轮新股IPO将于节前登场，面对不断加剧的资金失血，市场急盼央行本周能加力放水。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7849%、3.7806%、3.8085%、3.8777%和3.8309%。
上周二国开行招标的3、5、7、10年期五期债，结果分别为3.6450%，3.6948%，3.7953%，3.7737%。
明日招标的国开行新债中，一年和三年品种为该行2014年第30期 和2015年第一期 的增发债，五、七和10年为2015第3-5期新发债。
2014年第30期及2015年第1期增发债；2015第3-5期债
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发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月3日上午9:30-10:30
7/10年：2月3日上午9:30-11:10
招标方式 1/3年：单一价格(荷兰式)招标方式
5/7/10年：单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 2月5日
起息日 1年：2014/12/4；3年：2015/1/8；5/7/10年：2015/2/5
分销期 2/4-2/5
上市日 1年：2月9日；3/5/7/10年：2月11日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 刘昕；审校 黄凯)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌
路透上海5月11日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期1 30亿元，10年期70亿元。 上述债券为铁路总公司今年第四期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为5月12日上午10:00-11: 00，分销期和缴款截止日均为5月15日。五年期招标利率区间3.76%-4.76%，10年期3.81%-4.81%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为中信证券和工商银行，其他主承销商包括交通银行、中银国际证券、招 商证券和西南证券。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 此前发改委同意2016年中国铁路建设债券发行规模3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、 装备购置和债务结构调整。其中2016年实际发行1,400亿元。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)： 3年期