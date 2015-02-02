版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 17:59 BJT

中港个股：新华保险称可能引入战略投资者，股份继续停牌

路透香港2月2日 - 中国大型寿险企业--新华保险 周一称，该公司可能引入战略投资者之重大事项仍在讨论过程中，其股份继续停牌。

这是新华保险首次确认可能引入战略投资者，然公司的声明没有就潜在战略投资者的身份作进一步说明。

而据上海证券报此前的报导指出，新华保险大股东中央汇金或将转让部分股权给阿里巴巴 ，由此，中央汇金将兑现投资新华保险的部分收益，并为新华保险引入有实力的民营资本股东。

新华保险的A、H股自1月19日起停牌。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐