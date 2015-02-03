重温稿-《中国新债预测》国开行五期新债中标利率料将低于二级水平

* 招标品种：2014年第30期及2015年第1期增发债；2015第3-5期债

* 期限及金额上限： 1年/40亿元；3/5年/60亿元；7年/50亿元；10年/70亿元

* 招标时间: 1/3/5年：2月3日上午9:30-10:30

* 7/10年：2月3日上午9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.58%-3.73%；3.62%-3.75%；3.66%-3.82%；3.77%-3.83%;3.77%-3.83%;

* 预测均值: 3.69%；3.72%；3.76%；3.82%;3.82%

路透上海2月2日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期新债。路透调查显示，最新PMI数据显示经济仍面临下行压力，投资者避险需求增强，提振新债需求。料明日新债中标收益率整体低于二级市场水平。

上述五期债中标收益率预测均值分别为3.69%；3.72%；3.76%；3.82%;3.82%。

交易员表示，除了PMI数据不佳外，春节备付与新股效应叠加，令近期流动性收紧，今日尤甚，这令投资者对明日央行公开市场操作寄予厚望，亦提振债券买气，因此五期新债中标利率整体将低于二级水平。

在具体新债方面，华北一银行交易员指出，目前市场扰动因素较多，因此5年期新债备受机构青睐。“5年的话久期比较合适，进可攻，退可守，拿着相对会比较舒服。”

针对明日公开市场操作对新债的影响，华东一银行交易员认为，如果央行操作的“量”和“价”好于预期则中长端受益最大，中标收益率将会进一步下行。如果仅操作逆回购，而（逆回购）利率不变的话，短端所有影响有限。

周一公布的汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。周末公布的中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力。

不佳的PMI数据带动买气，中国银行间债市周一转暖，现券收益率和利率互换(IRS)双双下行，其中IRS长端跌幅领先，约10个基点(bp)；短端则因资金紧张而受抑，幅度略逊。

银行间市场周一隔夜和七天期回购利率上涨，其中后者涨逾20bp，资金面愈显紧绷。除春节备付需求不断升温外，又一轮新股IPO将于节前登场，面对不断加剧的资金失血，市场急盼央行本周能加力放水。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7849%、3.7806%、3.8085%、3.8777%和3.8309%。

上周二国开行招标的3、5、7、10年期五期债，结果分别为3.6450%，3.6948%，3.7953%，3.7737%。

明日招标的国开行新债中，一年和三年品种为该行2014年第30期 和2015年第一期 的增发债，五、七和10年为2015第3-5期新发债。

2014年第30期及2015年第1期增发债；2015第3-5期债

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发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月3日上午9:30-10:30

7/10年：2月3日上午9:30-11:10

招标方式 1/3年：单一价格(荷兰式)招标方式

5/7/10年：单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 2月5日

起息日 1年：2014/12/4；3年：2015/1/8；5/7/10年：2015/2/5

分销期 2/4-2/5

上市日 1年：2月9日；3/5/7/10年：2月11日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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