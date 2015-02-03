新债招标：中国国开行三期债结果基本接近市场预期--业内人士

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透上海2月3日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6730%，同时招标的三年和五年债结果分别为3.7252%和3.76%。
上述三期债的投标倍数分别为3.21倍、2.80倍和3.13倍。此前市场收益率（利率）预测均值分别为3.69%、3.72%和3.76%。
另外，国开行今日还有七年和10年两期固息债，将于北京时间11:10结束招标。市场对该两期债的利率预测均值均为3.82%。
今日招标新债中，一年和三年品种为该行2014年第30期 和2015年第一期 的增发债，五、七和10年为2015第3-5期新发债。
具体发行条款如下：
2014年第30期及2015年第1期增发债；2015第3-5期债
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发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月3日上午9:30-10:30
7/10年：2月3日上午9:30-11:10
招标方式 1/3年：单一价格(荷兰式)招标方式
5/7/10年：单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 2月5日
起息日 1年：2014/12/4；3年：2015/1/8；5/7/10年：2015/2/5
分销期 2/4-2/5
上市日 1年：2月9日；3/5/7/10年：2月11日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 刘昕/吴芳；审校 张喜良)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。