新债招标：中国国开行三期债结果基本接近市场预期--业内人士

路透上海2月3日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6730%，同时招标的三年和五年债结果分别为3.7252%和3.76%。

上述三期债的投标倍数分别为3.21倍、2.80倍和3.13倍。此前市场收益率（利率）预测均值分别为3.69%、3.72%和3.76%。

另外，国开行今日还有七年和10年两期固息债，将于北京时间11:10结束招标。市场对该两期债的利率预测均值均为3.82%。

今日招标新债中，一年和三年品种为该行2014年第30期 和2015年第一期 的增发债，五、七和10年为2015第3-5期新发债。

具体发行条款如下：

2014年第30期及2015年第1期增发债；2015第3-5期债

---------------------------------------------------------------------

发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月3日上午9:30-10:30

7/10年：2月3日上午9:30-11:10

招标方式 1/3年：单一价格(荷兰式)招标方式

5/7/10年：单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 2月5日

起息日 1年：2014/12/4；3年：2015/1/8；5/7/10年：2015/2/5

分销期 2/4-2/5

上市日 1年：2月9日；3/5/7/10年：2月11日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------------------