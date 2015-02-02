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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 18:33 BJT

欧元区经济：ECB执委科尔称若购债不足以提高通胀，央行会进一步行动

“我们也已经表示将会继续推进计划，直至看到物价持续趋向我们对物价稳定的定义。”

“是的，这是一个开放式的计划，当临近2016年9月时，我们会对计划进行重新评估，如果中期内(通胀率)持续靠近2%的目标未能实现，我们将采取更多行动。”

他拒绝对希腊问题详加评论，只是称新政府与欧洲伙伴国之间正进行政治对话。(完)

(编译 高琦/王兴亚；审校 李爽/李春喜)
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