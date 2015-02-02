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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 18:31 BJT

东南亚股市：泰国股市反弹，但观光类股下跌

泰国指标股指 略微收高，受三大能源股涨势扶助。
    
    印尼指标股指 下滑0.3%报5,276.24点，但脱离日内低点5,257
.21。资金流动趋势不一，路透数据显示，外资流入推动Bank Mandiri <B
MRI.JK>涨2.3%，而资金流出导致Telkom Indonesia 跌0.9%。
    
    印尼统计局称，印尼1月通胀年率从12月的8.36%回落至6.96%，之前
因全球油价下跌，国内燃料成本下降。
    
    雅加达Bahana Securities分析部主管Harry Su表示，通胀数据公布
后市场人气改善。
    
    “商品价格下跌导致通胀下降，利好市场，这也符合我们的观点，即
应允许印尼央行指标利率维护在当前7.75%的水准，”他说。
    
    地区石油相关类股出现低接买盘，涨幅居前的个股包括，菲律宾炼油
商Petron Corp 。新加坡Sembcorp Marine 跳涨2%，
从而扶助新加坡指标股指涨1%。    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   416.85     0.26   +0.06  
 +1.48   410.77
    新加坡                   3423.35    32.15   +0.95  
 +1.73  3365.15
    马来西亚                  1781.26    -0.92   -0.05  
 +1.14  1761.25
    泰国                      1582.70     1.45   +0.09  
 +5.68  1497.67
    印尼                      5276.24   -13.17   -0.25  
 +0.94  5226.95
    菲律宾                     7630.71   -59.20   -0.77  
 +5.53  7230.57
    越南                        570.37    -5.70   -0.99  
 +4.53   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 白云/李爽  审校 蔡美珍/高琦)
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