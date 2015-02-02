路透基点：台湾大成不锈钢贷款额度分配情况--TRLPC

路透香港2月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾大 成不锈钢工业股份有限公司五年期贷款已结案，筹措金额在77亿台币(2.4 6亿美元)；15家银行和四家票券金融公司参与贷款。 牵头行兼簿记行彰化银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行，每家 额度为8亿台币。彰化银行担任额度代理行，兆丰国际商业银行担任担保 品控管行，台湾土地银行担任文件准备行。 第一商业银行和台湾合作金库银行担任牵头行，各承贷6亿台币。 台湾银行、华南商业银行和台湾中小企业银行(台湾企银)各承贷4.5 亿台币，担任联席安排行。 七家银行参与这一贷款项目，总共承贷21亿台币：元大商业银行承贷 4亿台币，东亚银行、中华开发工业银行、新光商业银行、阳信银行、台 北富邦银行各承贷3亿台币，板信商业银行承贷2亿台币。 参与C部分贷款的四家票券金融公司是：中华票券和兆丰票券分别承 贷2亿台币，国际票券承贷1.5亿台币，台湾合作金库票券承贷1亿台币。 此项贷款协议已于1月27日签署。 该贷款分为三部分：A部分是五年期定期贷款；B部分是五年期循环信 贷；C部分为一年期商业票据；贷款由原先65亿台币的目标规模增加至77 亿台币。 A及B部分利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100个基点， 若每年分别动用未超过80%及60%，则有一笔10个基点的承诺费。 A及C部分以厂房及土地抵押，用于既有债务的再融资，B部分用于营 运资本。(完) (编译 王颖；审校 张涛)