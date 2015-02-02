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市场报道 | 2015年 2月 2日 星期一 18:55 BJT

欧洲汇市：英镑走低，制造业PMI优于预期但未能提振人气

周一公布的调查显示，英国制造业活动1月增速微幅加快，因出口订单温和回升，但为了刺激业务，制造业降价脚步创2009年以来最快。英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升至53.0，高于路透调查预估的52.6，稳稳守在50荣枯线上方。12月PMI为52.7。

英镑兑美元 在数据公布后一度上升，随后跌至1.5025，日内跌0.3%，接近1月触及的18个月低点1.4952。

英镑兑欧元 下跌0.8%至0.7555英镑。

FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad说：“有太多的因素，比如通胀率下降，本土经济放缓以及加息预期屡次推迟，使投资者对英镑的吸引力转移。”

过去六个月英镑累计下挫约11%，因投资者将对英国央行加息时点的预期推迟到明年。

投资者将关注下周英国央行的季度通胀报告，以寻找有关央行何时加息的线索。(完)

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