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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 19:30 BJT

突发事件：阿根廷发生6.3级地震，震中在San Luis西北109公里--USGS

路透2月2日 - 美国地质调查局(USGS)称，周一阿根廷San Luis西北109公里发生6.3级地震，震源深度184公里。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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