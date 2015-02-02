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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 19:56 BJT

欧洲政经：希腊财长将告知投资者该国能够履行偿债义务--消息

路透伦敦月2日 - 知情人士表示，希腊财政部长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）将在周一晚些时候告知主要投资者和银行人士，希腊将能够偿还债务，不给民间投资者造成伤害。

该消息人士称，瓦鲁法基斯计划在周一晚些时候会晤约100家银行和金融机构。

这位不愿透露姓名的消息人士称：“我们将能够在不对债券持有人，尤其是民间投资者造成伤害性影响的前提下，履行偿债义务。”(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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