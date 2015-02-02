国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及近四个月高位

路透新加坡2月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至约四个月高位每 吨92.68美元，因预期欧洲至亚洲的船货推迟造成即期供给吃紧，与此同 时美国的罢工也加重了供给忧虑。 工会工人周日发起了罢工，之前他们呼吁美国九家炼厂和石化厂的工 人参加，以向石油公司施压，让他们同意新的、能覆盖63家工厂工人的全 国性工会合同。 “从美国至亚洲的石脑油船货已经放缓，因之前的炼厂火灾和停产。 美国对石脑油的需求据说非常强劲。有关目前罢工的消息将增添市场的多 头气氛，”一位行员消息人士称。 韩国的LG Chem在现货市场上求购3月下半月石脑油，运抵港口Yeosu 。 交易员表示价格可能是成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约4-5 美元，但未能直接确认，因买家通常不会对买价进行评论。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易达成，两笔石脑油交易达成，道达 尔均有参与。 道达尔买入两艘定于2月28日-3月4日到岸的汽油船货，一艘来自Gunv or，价格是每桶58.30美元，一艘是来自PTT，价格是每桶58.70美元。 道达尔以每吨477美元的价格向BP出售一艘4月上半月石脑油船货，以 每吨升水3.50美元的价格向BP出售一3月下半月/4月上半月的石脑油互换 合约。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)