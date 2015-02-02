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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 20:59 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及近四个月高位

路透新加坡2月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至约四个月高位每
吨92.68美元，因预期欧洲至亚洲的船货推迟造成即期供给吃紧，与此同
时美国的罢工也加重了供给忧虑。
    
    工会工人周日发起了罢工，之前他们呼吁美国九家炼厂和石化厂的工
人参加，以向石油公司施压，让他们同意新的、能覆盖63家工厂工人的全
国性工会合同。 
    
    “从美国至亚洲的石脑油船货已经放缓，因之前的炼厂火灾和停产。
美国对石脑油的需求据说非常强劲。有关目前罢工的消息将增添市场的多
头气氛，”一位行员消息人士称。
    
    韩国的LG Chem在现货市场上求购3月下半月石脑油，运抵港口Yeosu
。
    
    交易员表示价格可能是成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约4-5
美元，但未能直接确认，因买家通常不会对买价进行评论。
    
    新加坡现货市场上有两笔汽油交易达成，两笔石脑油交易达成，道达
尔均有参与。
    
    道达尔买入两艘定于2月28日-3月4日到岸的汽油船货，一艘来自Gunv
or，价格是每桶58.30美元，一艘是来自PTT，价格是每桶58.70美元。
    
    道达尔以每吨477美元的价格向BP出售一艘4月上半月石脑油船货，以
每吨升水3.50美元的价格向BP出售一3月下半月/4月上半月的石脑油互换
合约。(完)
      
       
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文       

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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