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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 21:26 BJT

美股业绩：艾克森美孚第四季获利下降21%，受低油价拖累

路透2月2日 - 美国石油公司艾克森美孚 (Exxon Mobil) 周一公布，季度获利下降21%，因低油价对该公司构成不利影响。艾克森美孚是全球最大的上市石油公司。

第四季获利为65.7亿美元，合每股盈余1.56美元，上年同期则分别为83.5亿美元和1.91美元。

艾克森美孚表示，当季石油和天然气生产下降3.8%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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