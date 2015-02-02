表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.065%，投标倍数为4.20

标题新闻：巴克莱将支付逾9,700万美元，为其资产管理业务过高收费民事诉讼同美国监管机构和解
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路透华盛顿2月2日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.055 低值 0.040 投资 0.066 价格 99.967139 高值得标比率 15.25% 投标倍数 4.20 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,440,600 总投标 109,295,828,100 竞争性投标得标 25,015,699,500 非竞争性投标得标 358,741,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/02/05 到期日 2015/08/06 CUSIP码 912796FY0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。