表格：澳洲12月经季调商品/服务贸易收支为逆差4.36亿澳元

路透悉尼2月3日 - 澳洲统计局周二公布： * 澳洲12月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为4.36亿澳元(路透调 查预估为逆差7.75亿澳元) * 12月经季节调整后的商品/服务出口较上月增长1%，进口下滑1% 以下为详细数据(单位为10亿澳元): 12月 整体出口 27.243 整体进口 27.680 商品与服务贸易收支 -0.436 浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)