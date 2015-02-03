表格：澳洲12月经季调商品/服务贸易收支为逆差4.36亿澳元

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透悉尼2月3日 - 澳洲统计局周二公布： * 澳洲12月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为4.36亿澳元(路透调 查预估为逆差7.75亿澳元) * 12月经季节调整后的商品/服务出口较上月增长1%，进口下滑1% 以下为详细数据(单位为10亿澳元): 12月 整体出口 27.243 整体进口 27.680 商品与服务贸易收支 -0.436 浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。