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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 08:44 BJT

表格：澳洲12月经季调商品/服务贸易收支为逆差4.36亿澳元

路透悉尼2月3日 - 澳洲统计局周二公布：
    
    * 澳洲12月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为4.36亿澳元(路透调
查预估为逆差7.75亿澳元)
    * 12月经季节调整后的商品/服务出口较上月增长1%，进口下滑1%
    
    以下为详细数据(单位为10亿澳元):

    12月
    整体出口                 27.243
    整体进口                 27.680
    商品与服务贸易收支       -0.436
      
    浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完)
    
  
 (编译 张明钧; 审校 张涛)
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