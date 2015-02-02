美国个股：苹果宣布发行65亿美元债券，规模大于预期

欧洲政经：IMF可能参与希腊第三轮救助计划--斯洛伐克财长
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透纽约2月2日 - 美国消费电子公司苹果 宣布发行65亿美元的债券，规模大于预期，由五个部分组成。据闻认购订单金额约达200亿美元。
最初计划规模为50亿美元。这次发债包括以下五部分：12.5亿美元固定利率债券，利率为美国公债收益率加码42基点；12.5亿美元七年期债券，利率为美国公债收益率加码67基点；15亿美元10年期债券，利率为美国公债收益率加码85基点；20亿美元30年期债券，利率为美国公债收益率加码125基点；5亿美元五年期浮息债券，利率为三个月Libor加码25基点。
五年期、七年期与30年期债券的发行利差处于指导区间的窄端。10年期债券发行利差与指导区间相同。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/12 14 2.60% 200 2017/5/12 28 2.75% 100