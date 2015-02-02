美国个股：苹果宣布发行65亿美元债券，规模大于预期

路透纽约2月2日 - 美国消费电子公司苹果 宣布发行65亿美元的债券，规模大于预期，由五个部分组成。据闻认购订单金额约达200亿美元。

最初计划规模为50亿美元。这次发债包括以下五部分：12.5亿美元固定利率债券，利率为美国公债收益率加码42基点；12.5亿美元七年期债券，利率为美国公债收益率加码67基点；15亿美元10年期债券，利率为美国公债收益率加码85基点；20亿美元30年期债券，利率为美国公债收益率加码125基点；5亿美元五年期浮息债券，利率为三个月Libor加码25基点。

五年期、七年期与30年期债券的发行利差处于指导区间的窄端。10年期债券发行利差与指导区间相同。(完)