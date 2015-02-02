希腊政经：财长称可以动用金融工具脱离“债奴”处境

欧洲政经：IMF可能参与希腊第三轮救助计划--斯洛伐克财长
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透雅典2月2日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一稍晚发表一份声明指出，该国或许可以运用金融工具脱离“债奴”处境，但他亦称不会放弃与外国债权人协商寻求减轻整体债务负担的努力。
瓦鲁法基斯发表上述声明称，之前有些评论遭到错误解读；他周一在伦敦与投资人见面，解释希腊新政府对于以新债务协议取代国际纾困的构想。
他说，若有必要使用“财务机制工具”，那么希腊会这么做。
“但是本质没有改变。希腊的债务将变得具有可行性，为经济的实质性增长打开局面，让希腊民众最终能透得过气来。”他指出。
瓦鲁法基斯的声明并未指明是什么地方被错误解读。周一稍早金融时报的报导指出，他提出一套“债务交换菜单”，而不是把打销债务作为可能的解决方案。
希腊媒体普遍认为，上述评论反应出政府不再寻求债务减计，对于缩减债务负担的目标有所退让。
瓦鲁法基斯的声明指出，“政府和财政部长不会退缩，哪怕有一些人不看好我们的决心。”(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/12 14 2.60% 200 2017/5/12 28 2.75% 100