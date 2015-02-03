更正-希腊政经：财长称可以动用金融工具脱离“债奴”处境

重温稿-中国债券：上证所拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围--消息
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
(更正：内文最后一段译文有误，请改为“哪怕我们的决心会让一些人不高兴”，而非“哪怕有一些人不看好我们的决心”)
路透雅典2月2日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一稍晚发表一份声明指出，该国或许可以运用金融工具脱离“债奴”处境，但他亦称不会放弃与外国债权人协商寻求减轻整体债务负担的努力。
瓦鲁法基斯发表上述声明称，之前有些评论遭到错误解读；他周一在伦敦与投资人见面，解释希腊新政府对于以新债务协议取代国际纾困的构想。
他说，若有必要使用“财务机制工具”，那么希腊会这么做。
“但是本质没有改变。希腊的债务将变得具有可行性，为经济的实质性增长打开局面，让希腊民众最终能透得过气来。”他指出。
瓦鲁法基斯的声明并未指明是什么地方被错误解读。周一稍早金融时报的报导指出，他提出一套“债务交换菜单”，而不是把打销债务作为可能的解决方案。
希腊媒体普遍认为，上述评论反应出政府不再寻求债务减计，对于缩减债务负担的目标有所退让。
瓦鲁法基斯的声明指出，“政府和财政部长不会退缩，哪怕我们的决心会让一些人不高兴。”(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备理事会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
* 欧元兑美元从六个月高位回落，兑日圆从一年高位回落 * 美元指数从稍早触及的六个月低位回升 * 欧元前景变得光明，此前马克龙在法国大选中获胜 (新增文末表格) 路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周一从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜 ，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。 马克龙周日获得压倒性胜利，欧元兑美元升穿1.10美元水准，为11月美国大选以来的最 高位。 “马克龙获胜已基本被欧元消化，”丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称，“今 日迄今现货市场交易量很大，表明至少市场将回吐4月和5月的部分涨幅。” 同时，避险的日圆和瑞郎周一下跌，因随着马克龙获胜后，风险胃纳改善。 欧元 最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日圆也升至124.58日圆的一年高位。 但纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元，兑日圆下跌0.4%，报123.56日圆。 投资者将承诺让法国脱欧的勒庞联