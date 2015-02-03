金砖国家：2月2日股汇市收盘纵览

路透2月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月2日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报963.80点。

中国股市：沪综指收挫2.6%连续五日下跌，利空因素偏多致大盘持续回落

香港股市：恒生指数微幅收低，受中国PMI数据欠佳及银行股拖累

中国汇市：人民币收创逾两年新低，受国内经济担忧加剧带动

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收涨1.58%，报47,650.73点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨，此前巴西央行指出将把所有3月到期的货币互换合约展期，继续在汇市中保持干预。雷亚尔兑美元 收报2.7142/52，上交易日收盘报2.6886/94。

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南非股市：小幅上涨，权重股Sasol股价因油价攀升而大涨，带动大盘走扬。指标Top-40绩优股指数 收涨0.17%至45,188点。综合指数 涨0.25%，至51,394点。

南非汇市：兰特兑美元上扬逾1%，因美元普跌

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印度股市：下跌，包括Dr.Reddy's Laboratories在内的的蓝筹股在公布令人失望的业绩后，股价延续跌势，大盘持续从上周触及的纪录高位拉回。此外，在明天印度央行政策会议之前，市场心态谨慎。NSE指数 终场跌0.13%，报8,797.40点。BSE指数 跌0.21 %，报29,122.27点。

印度汇市：卢比兑美元 收报61.7950/8050，交易员称系因托管资金流动。市场寄望印度央行或将降息，卢比人气受到提振。卢比上周五收盘价为61.86/87。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.15%，报745.820点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.3%，报407.03点。