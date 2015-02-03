中港个股：中国铁建称墨高铁被叫停只是个别事件，与墨方交涉赔偿问题

路透上海2月3日 - 在墨西哥政府无限期暂停其拟建的高铁项目后，正积极准备承建该项目的中国铁建股份有限公司 周二公告称，公司此类拟投标的项目甚多，且该项目招标的搁置是一孤立的个别事件，此事对公司的海外经营活动没有大的影响。

公告还指出，关于该项目的索赔问题，该公司仍在与墨方交涉。

墨西哥财政和公共信贷部部长上周末表示，在国际原油价格大幅下降的背景下，财政和公共信贷部为改善预算状况，将对今年公共财政支出包括石油、电力、交通等方面的开支进行总额为1,243亿比索的调整，包括无限期暂停墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目的招标。

中国铁建投标墨西哥高铁项目可谓是一波三折，去年11月，墨方宣布由中国铁建牵头的联合体中标价值37.5亿美元的高铁项目，之后墨方又称取消中国铁建联合体的中标，因为得标团队为唯一竞标者，计划在1月中公布重新招标条件，中国铁建亦表示将积极准备重新投标该项目。