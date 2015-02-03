中港个股：中国铁建称墨高铁被叫停只是个别事件，与墨方交涉赔偿问题

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透上海2月3日 - 在墨西哥政府无限期暂停其拟建的高铁项目后，正积极准备承建该项目的中国铁建股份有限公司 周二公告称，公司此类拟投标的项目甚多，且该项目招标的搁置是一孤立的个别事件，此事对公司的海外经营活动没有大的影响。
公告还指出，关于该项目的索赔问题，该公司仍在与墨方交涉。
墨西哥财政和公共信贷部部长上周末表示，在国际原油价格大幅下降的背景下，财政和公共信贷部为改善预算状况，将对今年公共财政支出包括石油、电力、交通等方面的开支进行总额为1,243亿比索的调整，包括无限期暂停墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目的招标。
中国铁建投标墨西哥高铁项目可谓是一波三折，去年11月，墨方宣布由中国铁建牵头的联合体中标价值37.5亿美元的高铁项目，之后墨方又称取消中国铁建联合体的中标，因为得标团队为唯一竞标者，计划在1月中公布重新招标条件，中国铁建亦表示将积极准备重新投标该项目。
对于墨西哥搁置该高铁项目，中国国家发改委周一表态，对此感到遗憾。发改委并指出，中国企业为参与该项目招标开展了大量工作，付出了很大的人力和财力。中方希望墨政府妥善处理项目搁置引起的后续问题，切实保障中国企业的合法权益。 (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。