中国个股：中信证券和招商证券等获批成为首批50ETF期权做市商

路透上海2月3日 - 在中国首只证券期权品种--上证40ETF期权下周一即将上线交易之时，中信证券 和招商证券 周二刊登公告称，已获中国证监会批复，这两家获得首批上证50ETF期权做市商资格。

两公司公告还指出，将根据相关法规要求，修改公司章程，完成工商变更登记工作，在取得换发的经营证券业务许可证之后，开展股票期权做市业务。

上海证券报周二报导称，除上述两家外，入选首批50ETF期权做市商名单还包括广发证券 、海通证券 、国泰君安证券、华泰证券 、东方证券和齐鲁证券六家。

报导指出，上周四，已通过交易所股票期权专项检查验收的12家券商在上交所进行了专业评价，就首批50ETF期权做市业务资格展开了激烈争夺。从竞争结果看，近四成的淘汰率显得相当残酷。

某参与此前专业评价的券商人士表示，“另外四家券商相当于候补。如果首批做市的八家券商中有想退出做市或者出现做市商不足的情况，可以从其余四家券商中选择顶上。”