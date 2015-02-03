中国个股：中信证券和招商证券等获批成为首批50ETF期权做市商

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透上海2月3日 - 在中国首只证券期权品种--上证40ETF期权下周一即将上线交易之时，中信证券 和招商证券 周二刊登公告称，已获中国证监会批复，这两家获得首批上证50ETF期权做市商资格。
两公司公告还指出，将根据相关法规要求，修改公司章程，完成工商变更登记工作，在取得换发的经营证券业务许可证之后，开展股票期权做市业务。
上海证券报周二报导称，除上述两家外，入选首批50ETF期权做市商名单还包括广发证券 、海通证券 、国泰君安证券、华泰证券 、东方证券和齐鲁证券六家。
报导指出，上周四，已通过交易所股票期权专项检查验收的12家券商在上交所进行了专业评价，就首批50ETF期权做市业务资格展开了激烈争夺。从竞争结果看，近四成的淘汰率显得相当残酷。
某参与此前专业评价的券商人士表示，“另外四家券商相当于候补。如果首批做市的八家券商中有想退出做市或者出现做市商不足的情况，可以从其余四家券商中选择顶上。”
另外，上周50ETF期权开户工作也已启动，目前共有80余家券商和10家期货公司获得期权经纪业务资格。不过，从首周开户情况来看较为冷清，且以机构户居多。多家营业部表示，由于高门槛和高要求，真正能够入场做期权的投资者屈指可数。有分析人士指出，从国外经验来看期权也属于高风险品种，预计国内50ETF期权上线初期市场不会表现得特别活跃。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。