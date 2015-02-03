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债券 | 2015年 2月 3日 星期二 08:14 BJT

美国债市：财政部将标售400亿美元四周期国库券，规模为七周来最大

路透纽约2月2日 - 美国财政部周一表示，将在周二标售400亿美元的四周期或一个月期国库券，这将是这一券种七周来最大规模的标售。

过去六周来美国财政部已标售300亿美元一个月期国库券。

上年同期财政部标售了80亿美元一个月期国库券，得标利率为0.13%。

在发行前交易(when-issued)中，交易商预计本次得标利率将为0.02%。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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