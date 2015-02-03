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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 08:18 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月3日-2月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月3日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月4日)。

孟买--印度央行举行货币政策委员会会议。

首尔--韩国央行将发布1月利率会议记录(0700)。

2月4日(三)

华沙--波兰央行公布利率决议(1030)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议，料将通过季度通胀报告(1000)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会议。

2月5日(四)

布拉格--捷克央行举行货币政策会议(1200)。

2月6日(五)

暂无重要经济事件预告。

2月9日(一)

土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。

迪拜--2015年政府峰会(至2月11日)，经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Mari Kiviniemi将参加。

2月10日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行不涉及利率决定的会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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