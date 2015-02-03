《新兴市场重要经济事件预告》--2月3日-2月10日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月3日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月4日)。
孟买--印度央行举行货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行将发布1月利率会议记录(0700)。
2月4日(三)
华沙--波兰央行公布利率决议(1030)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议，料将通过季度通胀报告(1000)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会议。
2月5日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议(1200)。
2月6日(五)
暂无重要经济事件预告。
2月9日(一)
土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。
迪拜--2015年政府峰会(至2月11日)，经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Mari Kiviniemi将参加。
2月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行不涉及利率决定的会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。