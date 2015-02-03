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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 09:03 BJT

《综述》希腊提出债务重整方案，藉以赢得欧元区支持

**德国说不**

齐普拉斯重申瓦鲁法基斯的呼吁，要求取消“三巨头”专家监督希腊财政的查核机制，改成由希腊、欧盟和IMF之间进行直接协商。

“我相信对欧洲来说，这将是成熟且必要的发展，”他表示。

但德国说“不行”。

“德国政府认为，没有理由废除这种三巨头评估机制，”财政部发言人Christiane Wirtz在柏林表示。(完) (编译 张明钧/陈宗琦/洪曦/杜明霞/郑茵/戴素萍 审校 张涛/张荻/李爽/许娜)
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