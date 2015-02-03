《综述》希腊提出债务重整方案，藉以赢得欧元区支持

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
**德国说不**
齐普拉斯重申瓦鲁法基斯的呼吁，要求取消“三巨头”专家监督希腊财政的查核机制，改成由希腊、欧盟和IMF之间进行直接协商。
“我相信对欧洲来说，这将是成熟且必要的发展，”他表示。
但德国说“不行”。
“德国政府认为，没有理由废除这种三巨头评估机制，”财政部发言人Christiane Wirtz在柏林表示。(完) (编译 张明钧/陈宗琦/洪曦/杜明霞/郑茵/戴素萍 审校 张涛/张荻/李爽/许娜)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。