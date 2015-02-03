《中国已公布新股发行上市日程表》--2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
2/9 深 环能科技 300425 不超过1,800 -- -- 中信建投 2/12
2/9 深 光华科技 002741 不超过3,000 -- -- 广发证券 2/12
2/9 深 仙坛股份 002746 不超过3,985 -- -- 民生证券 2/12
2/10 深 五洋科技 300420 不超过2,000 -- -- 海通证券 2/13
2/10 深 力星股份 300421 2,800 -- -- 海通证券 2/13
2/10 深 博 世 科 300422 1,550 -- -- 国金证券 2/13
2/10 深 鲁 亿 通 300423 不超过2,200 -- -- 国信证券 2/13
2/10 深 唐德影视 300426 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 2/13
2/10 深 红相电力 300427 不超过2,217 -- -- 长江证券 2/13
2/10 深 天孚通信 300394 不超过1,970 -- -- 东吴证券 2/13
2/10 深 三圣特材 002742 不超过2,400 -- -- 申银万国 2/13
2/10 深 富煌钢构 002743 不超过3,034 -- -- 平安证券 2/13
2/10 深 木 林 森 002745 不超过4,450 -- -- 平安证券 2/13
2/10 沪 共进股份 732118 不超过7,500 -- -- 国信证券 2/13
2/10 沪 济民制药 732222 不超过4,000 -- -- 安信证券 2/13
2/10 沪 维力医疗 732309 不超过2,500 -- -- 齐鲁证券 2/13
2/10 沪 杭电股份 732618 不超过5,335 -- -- 华林证券 2/13
2/10 沪 好 莱 客 732898 不超过2,450 -- -- 广发证券 2/13
2/10 沪 益丰药房 732939 不超过4,000 -- -- 中信证券 2/13
2/10 沪 东兴证券 780198 不超过50,000 -- -- 瑞银证券 2/13
2/11 沪 弘讯科技 732015 不超过5,010 -- -- 西南证券 2/16
2/11 沪 柯 利 达 732828 不超过3,000 -- -- 东吴证券 2/16
2/11 沪 银龙股份 732969 5,000 -- -- 海通证券 2/16
2/12 沪 继峰股份 732997 不超过6,000 -- -- 东方花旗 2/17
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。