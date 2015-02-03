《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透香港2月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1 美元=7.7534港元 ) 美国股市周一上扬，道琼工业指数 大涨196.09点，或1.14%，至17,361.04点；市场对希腊 债务协议解决之道的寄望，推升美股尾盘攀升，且油价反弹也推高能源股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 136.220 2.31 50198 10.562 2.74 中国铝业 11.180 0.54 48817 3.467 -0.08 中国移动 67.180 2.85 178008 104.175 0.26 中国人寿 58.400 1.67 55608 30.187 0.96 中石油 110.900 2.15 22043 8.599 1.88 中石化 79.500 0.37 36840 6.164 1.55 汇丰控股 46.090 0.81 1701695 71.471 0.31 中电信 60.820 3.86 12434 4.716 0.98 中国联通 15.290 2.27 67124 11.855 0.98 兖州煤业 7.940 0.76 23322 6.156 -0.06 华能国际 55.830 0.14 26672 10.822 0.02 南方航空 25.790 -2.68 17711 3.999 -1.25 东方航空 25.430 -3.67 21770 3.943 -0.67 中芯国际 4.280 1.18 10065 0.664 -0.94 （完） (整理 梁慧仪)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。