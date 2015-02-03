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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月3日

路透香港2月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1
美元=7.7534港元 )
    
    美国股市周一上扬，道琼工业指数 大涨196.09点，或1.14%，至17,361.04点；市场对希腊
债务协议解决之道的寄望，推升美股尾盘攀升，且油价反弹也推高能源股。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       136.220    2.31      50198            10.562       2.74
 中国铝业                      11.180    0.54      48817             3.467      -0.08
 中国移动                      67.180    2.85     178008           104.175       0.26
 中国人寿                      58.400    1.67      55608            30.187       0.96
 中石油                       110.900    2.15      22043             8.599       1.88
 中石化                        79.500    0.37      36840             6.164       1.55
 汇丰控股                      46.090    0.81    1701695            71.471       0.31
 中电信                        60.820    3.86      12434             4.716       0.98
 中国联通                      15.290    2.27      67124            11.855       0.98
 兖州煤业                       7.940    0.76      23322             6.156      -0.06
 华能国际                      55.830    0.14      26672            10.822       0.02
 南方航空                      25.790   -2.68      17711             3.999      -1.25
 东方航空                      25.430   -3.67      21770             3.943      -0.67
 中芯国际                       4.280    1.18      10065             0.664      -0.94
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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