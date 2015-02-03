美国个股：谷歌准备推出叫车服务，与Uber直接竞争--彭博

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透2月2日 - 彭博援引接近Uber董事会的人士的话称，谷歌 准备提供叫车服务，直接与Uber展开竞争。
谷歌是Uber最大的投资者之一。
彭博报导称，谷歌首席法律顾问、Uber董事会成员David Drummond已告知Uber有关谷歌的计划。
报导说，这位消息人士还表示，Uber董事会在考虑是否要求Drummond辞职。
Uber针对驾驶员和乘客的智能手机软件是基于谷歌地图，而谷歌此举可能影响Uber对该公司的依赖。
目前未联系上Uber和谷歌予以置评。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。