《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
*工商时报：
--中华经济研究院昨日首次公布台湾非制造业经理人指数(NMI)1月为53.9，观察自2013年9月开始试编以来，已连续六个月扩张；至于1月台湾制造业采购经理人指数(PMI)为53.5，也连续两个月呈现扩张。
--经济部以加薪换取增加外劳配额，高科技业者必须投资5亿台币以上，非高科技业者投资逾1亿元，而企业本地受雇员工平均月薪必须高于前一年的平均月薪，同时必须是国际知名品牌，及卓越中坚企业等，才能符合加码核配外劳比率要件。
--看好中国大陆IPO市场，元富证券 昨日宣布将斥资1亿1,000万人民币，西进天津自贸区，设立两家创投子公司，均为100%转投资公司，并创下台资券商首例。
*经济日报：
--10年大旱来势汹汹，春节后进入二阶限水几乎已成定局。经济部工业局昨日表示，逾八成限水集中在电子、化材、基本金属、纺织、石化及造纸业等六大产业，工业局已着手协助厂商积极备战，并争取更多临时供水点。
--为方便外国旅客把外币兑换台币，在央行协调下，本月初起最大超商7-ELEVEN有三家北市门市投入外币收兑处行列，且初期仅提供人民币收兑。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。