《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月3日

*工商时报：

--中华经济研究院昨日首次公布台湾非制造业经理人指数(NMI)1月为53.9，观察自2013年9月开始试编以来，已连续六个月扩张；至于1月台湾制造业采购经理人指数(PMI)为53.5，也连续两个月呈现扩张。

--经济部以加薪换取增加外劳配额，高科技业者必须投资5亿台币以上，非高科技业者投资逾1亿元，而企业本地受雇员工平均月薪必须高于前一年的平均月薪，同时必须是国际知名品牌，及卓越中坚企业等，才能符合加码核配外劳比率要件。

--看好中国大陆IPO市场，元富证券 昨日宣布将斥资1亿1,000万人民币，西进天津自贸区，设立两家创投子公司，均为100%转投资公司，并创下台资券商首例。

*经济日报：

--10年大旱来势汹汹，春节后进入二阶限水几乎已成定局。经济部工业局昨日表示，逾八成限水集中在电子、化材、基本金属、纺织、石化及造纸业等六大产业，工业局已着手协助厂商积极备战，并争取更多临时供水点。

--为方便外国旅客把外币兑换台币，在央行协调下，本月初起最大超商7-ELEVEN有三家北市门市投入外币收兑处行列，且初期仅提供人民币收兑。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。