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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 08:38 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月3日

**上海证券报**

--中国首批50ETF期权做市商名单近期已出炉，广发证券 、中信证券 、海通证券 、国泰君安证券、华泰证券 、东方证券、招商证券 和齐鲁证券等八券商入选。

**第一财经日报**

--上海国际黄金交易中心副总经理滕巍透露，运行首年交易所国际板累计成交黄金190.55吨，成交金额454.52亿元人民币。

--记者从携程旅行网了解到，2月5日起，国内各家航空公司将停止征收国内航线燃油附加费。

**金融时报**

--2014年长城资产管理公司实现集团拨备前利润118亿元，同比增长22%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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