《中国报摘》--其他报纸重要消息2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
**上海证券报**
--中国首批50ETF期权做市商名单近期已出炉，广发证券 、中信证券 、海通证券 、国泰君安证券、华泰证券 、东方证券、招商证券 和齐鲁证券等八券商入选。
**第一财经日报**
--上海国际黄金交易中心副总经理滕巍透露，运行首年交易所国际板累计成交黄金190.55吨，成交金额454.52亿元人民币。
--记者从携程旅行网了解到，2月5日起，国内各家航空公司将停止征收国内航线燃油附加费。
**金融时报**
--2014年长城资产管理公司实现集团拨备前利润118亿元，同比增长22%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。