主要国家经济指标预测--2月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月4-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 1月 +0.1% +0.9% 截至1月三个月房价(较上年同期) +7.8% +7.8% 2月4日(三) 0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- -0.9% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 1月 50.0 49.4 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 49.5 49.5 Markit综合PMI -- 49.5 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 52.7 52.7 综合PMI -- 52.6 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 52.3 52.3 综合PMI 52.2 52.2 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 56.3 55.8 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +2.0% +1.5% 1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加22.5 增加24.1 1445 美国Markit综合PMI 1月终值 -- 54.2 Markit服务业PMI -- 54.0 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 1月 56.3 56.5 企业活动指数 57.6 58.6 就业指数 -- 55.7 新订单指数 -- 59.2 价格指数 -- 49.8 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.7 经季节调整的PMI 53.9 55.4 2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- +2.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超456 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,669 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月3日(二) 0030 澳洲建筑许可 12月 -3.3% -5.0% 0030 澳洲民间住宅许可 12月 持平 -- 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差4.36 逆差7.75 商品和服务进口(较上月) -1% -- 出口(较上月) +1% -- 0330 澳洲央行利率决定 2月 2.25% 2.50% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 顺差15.15 -- 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 59.1 57.0 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 12月 -1.0% -0.7% (较上年同期) -2.7% -2.5% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.4% -- (较上年同期) -0.6% -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.4% -2.4% (较上年同期) -0.4% -0.4% -- 美国国内汽车销售年率(万辆) 1月 1,666 1,660 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.5% (较上年同期) -- 1445 美国ISM纽约企业活动指数 1月 -- 1500 美国耐久财订单 12月修正值 -3.3% -- 扣除运输的耐久财订单 -0.8% -- 扣除国防的耐久财订单 -3.0% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.1% -- 1500 美国工厂订单(较上月) 12月 -3.4% -2.2% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 3,621.9 -- 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 5.7% 5.3% HLFS就业增长(较前季) 1.2% 0.8% HLFS就业参与率 69.7% 69.1% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.8% +1.8% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 49.9 -- (完)