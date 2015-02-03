版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 07:13 BJT

****主要国家经济指标预测--2月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值         前值 
    
    2月4-10日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                    1月          +0.1%       +0.9%
                     截至1月三个月房价(较上年同期)                    +7.8%       +7.8%
    
    2月4日(三)
    0130  日本加班工资(较上年同期)                      12月           --         -0.9%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)    1月          50.0         49.4
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)            1月          49.5         49.5
              Markit综合PMI                                            --          49.5
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)         1月终值         52.7         52.7
                    综合PMI                                            --          52.6
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)       1月终值         52.3         52.3
                      综合PMI                                         52.2         52.2
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                       1月          56.3         55.8
    1000  欧元区零售销售(较前月)                        12月         +0.2%        +0.6%
                          (较上年同期)                               +2.0%        +1.5%
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                      1月      增加22.5     增加24.1
    1445  美国Markit综合PMI                           1月终值          --          54.2
              Markit服务业PMI                                          --          54.0
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI               1月          56.3         56.5
                                       企业活动指数                   57.6         58.6
                                       就业指数                        --          55.7
                                       新订单指数                      --          59.2
                                       价格指数                        --          49.8
    1500  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  1月           --          46.7
                    经季节调整的PMI                                   53.9         55.4
    2230  澳洲HIA新屋销售(较前月)                       12月           --         +2.2%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      一周           --       买超456
          外国投资日本股票(亿日圆)                                     --     买超4,669

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值       预估值
    2月3日(二)
    0030  澳洲建筑许可                                  12月         -3.3%        -5.0%
    0030  澳洲民间住宅许可                              12月          持平          -- 
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 12月      逆差4.36     逆差7.75
              商品和服务进口(较上月)                                   -1%          -- 
                       出口(较上月)                                    +1%          -- 
    0330  澳洲央行利率决定                               2月         2.25%        2.50%
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          12月     顺差15.15            -- 
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                       1月          59.1         57.0
    1000  欧元区生产者物价指数(较前月)                  12月         -1.0%        -0.7%
                          (较上年同期)                               -2.7%        -2.5%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           1月初值        -0.4%          -- 
                                  (较上年同期)                       -0.6%        -0.3%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -2.4%        -2.4%
                                    (较上年同期)                     -0.4%        -0.4%
     --   美国国内汽车销售年率(万辆)                     1月         1,666        1,660
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             12月                      -0.5%
                                    (较上年同期)                                    -- 
    1445  美国ISM纽约企业活动指数                        1月                        -- 
    1500  美国耐久财订单                              12月修正值     -3.3%          -- 
             扣除运输的耐久财订单                                    -0.8%          -- 
             扣除国防的耐久财订单                                    -3.0%          -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单                              -0.1%          -- 
    1500  美国工厂订单(较上月)                          12月         -3.4%        -2.2%
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                           1月       3,621.9          -- 
    2145  新西兰HLFS失业率                            第四季          5.7%         5.3%
                HLFS就业增长(较前季)                                  1.2%         0.8%
                HLFS就业参与率                                       69.7%        69.1%
          新西兰劳工成本指数(较上季)                                 +0.5%        +0.5%
                            (较上年同期)                             +1.8%        +1.8%
    2230  澳洲AIG服务业指数                              1月          49.9          -- 
    
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐