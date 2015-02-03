《中国债券市场每日交易备忘》--2月3日

全球金市：金价从七周低位小幅反弹，马克龙周日当选后金价急跌
现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） 招标品种：国开行2014年第30期及2015年第1期增发债；2015第3-5期债 期限及金额上限： 1年/40亿元；3/5年/60亿元；7年/50亿元；10年/70亿元 招标时间: 1/3/5年：2月3日上午9:30-10:30 7/10年：2月3日上午9:30-11:10 受访人数: 7位(券商、银行) 预测区间: 3.58%-3.73%；3.62%-3.75%；3.66%-3.82%；3.77%-3.83%;3.77%-3.83%; 预测均值: 3.69%；3.72%；3.76%；3.82%;3.82% --2/4 汇丰服务业PMI 1月 --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/25 汇丰制造业PMI初值 2月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --津闽粤三个自由贸易园区以及上海自贸区扩展区的具体方案有望近期公布。在具体方 案公布后，三个自贸区及上海自贸区扩展区或于近期挂牌，四个自贸区将统一适用2015版负 面清单。此外，兰州自贸区及广西北部湾自贸区申建方案已上报相关部门。 --保监会印发《相互保险组织监管试行办法，将支持有意愿、有条件的地区和行业组织 探索设立各种形式的相互保险组织；加快相关立法进程，推动在《保险法》等法律法规中增 加相关条款，为相互保险发展创造更好的法律环境；加强与相关部门的沟通协调，理顺管理 机制，争取优惠政策。 --香港交易所最新披露的资料显示，工商银行主要股东全国社会保障基金理事会1月27 日在场内减持4570.2万股H股，套现约2.62亿港元，成交均价5.74港元。减持后持股约86.64 亿股，持股比例9.98%。 --经过去年末的反弹之后，房地产市场成交量出现回落。中介机构统计数据显示，1月 全国54个主要城市合计住宅签约量环比下滑逾20%，一二线城市下滑幅度尤其大。同时，成 交价格出现回升苗头。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。
* 美国财政部将在本周的季度再融资计划中发售620亿美元公债 * 马克龙当选法国总统，削弱公债避险吸引力 * 美联储布拉德认为美联储进一步升息的必要性不大 * 美联储梅斯特预计随着经济成长，需要进一步加息 路透纽约5月8日 - 美国公债收益率周一上涨，指标公债收益率触及 四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债， 且周日中间派候选人赢得法国总统大选。 马克龙胜选激活了对股市的买兴，带动美股标普500指数和纳斯达克 指数一度刷新纪录高位，但这也削弱了对公债的避险需求，因部分交易商 原本担心反对欧盟的另一候选人勒庞当选可能扰乱市场。 分析师称，由于备受关注的法国大选尘埃落定，交易商将关注本周美 国的国内数据和季度再融资需求。 “这同本周稍晚的公债供应有关。市场在为标售作准备。”法国兴业 银行美国利率部门主管Subadra Rajappa表示。 分析师称，本周重要的经济报告将为生产者物价指数、消费者物价指 数和零售销售数据。 美国财政部周
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