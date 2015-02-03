版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 09:03 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月3日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）

      
    招标品种：国开行2014年第30期及2015年第1期增发债；2015第3-5期债
    期限及金额上限： 1年/40亿元；3/5年/60亿元；7年/50亿元；10年/70亿元
    招标时间: 1/3/5年：2月3日上午9:30-10:30
              7/10年：2月3日上午9:30-11:10
    受访人数: 7位(券商、银行)
    预测区间: 3.58%-3.73%；3.62%-3.75%；3.66%-3.82%；3.77%-3.83%;3.77%-3.83%;
    预测均值: 3.69%；3.72%；3.76%；3.82%;3.82%
    
  
    --2/4       汇丰服务业PMI                          1月
    --2/8       进出口贸易数据                         1月
    --2/10      工业生产者价格指数(PPI)                1月
                居民消费价格指数(CPI)                  1月
    --2/17      70个大中城市住宅销售价格月度报告       1月
    --2/25      汇丰制造业PMI初值                      2月
    --2/26      2014年国民经济和社会发展统计公报
    
    
   
    --津闽粤三个自由贸易园区以及上海自贸区扩展区的具体方案有望近期公布。在具体方
案公布后，三个自贸区及上海自贸区扩展区或于近期挂牌，四个自贸区将统一适用2015版负
面清单。此外，兰州自贸区及广西北部湾自贸区申建方案已上报相关部门。
    --保监会印发《相互保险组织监管试行办法，将支持有意愿、有条件的地区和行业组织
探索设立各种形式的相互保险组织；加快相关立法进程，推动在《保险法》等法律法规中增
加相关条款，为相互保险发展创造更好的法律环境；加强与相关部门的沟通协调，理顺管理
机制，争取优惠政策。
    --香港交易所最新披露的资料显示，工商银行主要股东全国社会保障基金理事会1月27
日在场内减持4570.2万股H股，套现约2.62亿港元，成交均价5.74港元。减持后持股约86.64
亿股，持股比例9.98%。
    --经过去年末的反弹之后，房地产市场成交量出现回落。中介机构统计数据显示，1月
全国54个主要城市合计住宅签约量环比下滑逾20%，一二线城市下滑幅度尤其大。同时，成
交价格出现回升苗头。(完)
        
  如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐