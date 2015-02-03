港股业绩：联想集团第三季营收增长31%，因智能手机业务持续扩张

路透北京2月3日 - 全球最大的个人电脑(PC)生产商联想集团 周二公布，第三季营收增长31%至141亿美元，因其智能手机业务持续扩张。

该公司称，第三季净利为2.53亿美元，低于上年同期的2.65亿美元。

联想最近几个月已完成了两宗规模达数以十亿计美元的并购案，将在PC市场之外进一步拓展。(完)