《交易视点》台债殖利率曲线趋陡，年前10年券调节压力升--群益金鼎证

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透台北2月3日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债上周五因第四季GDP初值低于预期，即便芝加哥PMI与密西根大学消费者信心优于预期，美债10年期利率 再创波段低点，来到1.64%。台债周一因此跳空反应，利率低档仍见到不少卖单，市场随农历年接近逐步调节获利，五年期 维持强势。
短线上因10年券 多为交易商拥有，年关前调节部位需求较大，短线上利率大幅下跌的机率较低，五年券挟带资金宽松的优势将相对抗弹，殖利率曲线趋陡，但整体走势仍偏多。五年期区间预估在0.92-0.97%；10年期区间预估在1.44-1.50%。
新台币利率交换市场(IRS)利率随现货下跌，选择权市场无成交。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。