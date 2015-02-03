《交易视点》台债殖利率曲线趋陡，年前10年券调节压力升--群益金鼎证

路透台北2月3日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债上周五因第四季GDP初值低于预期，即便芝加哥PMI与密西根大学消费者信心优于预期，美债10年期利率 再创波段低点，来到1.64%。台债周一因此跳空反应，利率低档仍见到不少卖单，市场随农历年接近逐步调节获利，五年期 维持强势。

短线上因10年券 多为交易商拥有，年关前调节部位需求较大，短线上利率大幅下跌的机率较低，五年券挟带资金宽松的优势将相对抗弹，殖利率曲线趋陡，但整体走势仍偏多。五年期区间预估在0.92-0.97%；10年期区间预估在1.44-1.50%。