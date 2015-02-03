《交易视点》台债等候美国经济数据出炉，五年券偏多--元大宝来证

路透台北2月3日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场随着国际情势波动，因美国与中国经济成长放缓，带动债市买盘需求，五年期公债 受到资金宽松保护其殖利率下滑走势明确，而10年券 则在下周13号封关日有发行前交易登场加上受到长债标售利空影响，殖利率下探就感受到有明显获利卖压。

通缩情况在欧洲蔓延及原物料价格尚未止跌，使得美联储不得不考量全球经济因素来决定升息时点及幅度，而美国公布消费者支出及制造业活动指数不如预期，市场投资人的避险需求持续增温，殖利率仍维持下探趋势，终场指标10年期公债 收在1.6743%，与前一交易日殖利率下跌0.57基点。