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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 08:53 BJT

《交易视点》台债等候美国经济数据出炉，五年券偏多--元大宝来证

路透台北2月3日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场随着国际情势波动，因美国与中国经济成长放缓，带动债市买盘需求，五年期公债 受到资金宽松保护其殖利率下滑走势明确，而10年券 则在下周13号封关日有发行前交易登场加上受到长债标售利空影响，殖利率下探就感受到有明显获利卖压。

通缩情况在欧洲蔓延及原物料价格尚未止跌，使得美联储不得不考量全球经济因素来决定升息时点及幅度，而美国公布消费者支出及制造业活动指数不如预期，市场投资人的避险需求持续增温，殖利率仍维持下探趋势，终场指标10年期公债 收在1.6743%，与前一交易日殖利率下跌0.57基点。

本周美国将公布工厂订单、ISM服务业指数及非农就业报告，若经济状况依旧如上周五所公布的第四季GDP因企业支出减少及贸易赤字扩大，数据不佳的情况下，美国10年期指标券有机会向1.60%来靠近测试，而台债主流券与美债连动性高，后续料紧随美债脚步，反映基本面，预估五年券成交区间为0.90%-1.00%，10年券则在1.43%-1.53%区间。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
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