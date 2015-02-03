《交易视点》台债等候美国经济数据出炉，五年券偏多--元大宝来证

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透台北2月3日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场随着国际情势波动，因美国与中国经济成长放缓，带动债市买盘需求，五年期公债 受到资金宽松保护其殖利率下滑走势明确，而10年券 则在下周13号封关日有发行前交易登场加上受到长债标售利空影响，殖利率下探就感受到有明显获利卖压。
通缩情况在欧洲蔓延及原物料价格尚未止跌，使得美联储不得不考量全球经济因素来决定升息时点及幅度，而美国公布消费者支出及制造业活动指数不如预期，市场投资人的避险需求持续增温，殖利率仍维持下探趋势，终场指标10年期公债 收在1.6743%，与前一交易日殖利率下跌0.57基点。
本周美国将公布工厂订单、ISM服务业指数及非农就业报告，若经济状况依旧如上周五所公布的第四季GDP因企业支出减少及贸易赤字扩大，数据不佳的情况下，美国10年期指标券有机会向1.60%来靠近测试，而台债主流券与美债连动性高，后续料紧随美债脚步，反映基本面，预估五年券成交区间为0.90%-1.00%，10年券则在1.43%-1.53%区间。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。