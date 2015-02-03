版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 08:49 BJT

《台湾重要政经日程》--2月3日

=====================今日重要政经消息==============================
   2/3(二)
    --07:30 工商协进会举行早餐会。
 =====================================================================
    2/4(三)
    --12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，9日发行。
    --18:00 宏基 举行尾牙。
  
    2/5(四)
    --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.61%。
    --16:10 央行公布1月底外汇存底。
    
    2/9(一)
    --16:00 财政部公布1月出口金额，上月为年减2.8%。
    
    2/10(二)
    --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
    --13:30 台积电 公布1月营收数字。
    --14:00 群创 季度投资人电话说明会。
    
    2/18(三)-2/23(一)
    --农历春节假期，金融市场休市。
    
    2/24(二)
    --12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。
    
    2/26(四)
    --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月为3.84%。
    --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。
   
    2/27(五)
    --228纪念日逢周六，周五补假一日。
    
    3/2(一)
    --16:10 央行公布1月M2年增率，上月为成长5.85%。
    
    3/3(二)
    --16:00 经济部公布1月外销订单，上月为年增4.5%。
    
    3/4(三)
    --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增7.33%。 
    
    3/10(二)
    --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
    
    3/24(二)
    --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。
    --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。
    
    4/3(五)-4/6(一)
    --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐