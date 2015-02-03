《台湾重要政经日程》--2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
=====================今日重要政经消息============================== 2/3(二) --07:30 工商协进会举行早餐会。 ===================================================================== 2/4(三) --12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，9日发行。 --18:00 宏基 举行尾牙。 2/5(四) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.61%。 --16:10 央行公布1月底外汇存底。 2/9(一) --16:00 财政部公布1月出口金额，上月为年减2.8%。 2/10(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 --13:30 台积电 公布1月营收数字。 --14:00 群创 季度投资人电话说明会。 2/18(三)-2/23(一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/24(二) --12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。 2/26(四) --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月为3.84%。 --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 3/2(一) --16:10 央行公布1月M2年增率，上月为成长5.85%。 3/3(二) --16:00 经济部公布1月外销订单，上月为年增4.5%。 3/4(三) --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增7.33%。 3/10(二) --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 3/24(二) --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。