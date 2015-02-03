全球金市：小跌，希腊提出债务重整方案激起股市憧憬而使金价受抑

希腊财政部长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）在接受金融时报访问 时表示，该国政府提议发行新的与成长挂钩的债券来置换未偿还债务，以 结束与国际金主间的僵局。 美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅，看似美国家庭将汽 油价格下降带来的额外资金储蓄了起来，这可能提振未来的消费。另一项 数据显示，1月制造业活动增速放缓，表明经济活动在首季初继续降温。 欧洲和中国工厂1月削减价格，因生产持平，这突显出全球通缩风险 表明未来一年央行将有另一波刺激举措。 美国总统奥巴马周一提出的3.99万亿美元预算案，遭到共和党嘲笑， 并引发关于税务改革、基础设施支出以及哪个政党最能代表中产阶级的论 战。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周 一持金量增至2,465万盎司， 为10月以来最高。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 李婷仪/张荻)