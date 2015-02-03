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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 09:00 BJT

全球金市：小跌，希腊提出债务重整方案激起股市憧憬而使金价受抑

希腊财政部长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）在接受金融时报访问
时表示，该国政府提议发行新的与成长挂钩的债券来置换未偿还债务，以
结束与国际金主间的僵局。 
    
    美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅，看似美国家庭将汽
油价格下降带来的额外资金储蓄了起来，这可能提振未来的消费。另一项
数据显示，1月制造业活动增速放缓，表明经济活动在首季初继续降温。 
    
    欧洲和中国工厂1月削减价格，因生产持平，这突显出全球通缩风险
表明未来一年央行将有另一波刺激举措。
    
    美国总统奥巴马周一提出的3.99万亿美元预算案，遭到共和党嘲笑，
并引发关于税务改革、基础设施支出以及哪个政党最能代表中产阶级的论
战。 
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周
一持金量增至2,465万盎司， 为10月以来最高。(完)
        
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 (编译 许娜/戴素萍 审校 李婷仪/张荻)
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