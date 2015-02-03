全球金市：小跌，希腊提出债务重整方案激起股市憧憬而使金价受抑

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
希腊财政部长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）在接受金融时报访问 时表示，该国政府提议发行新的与成长挂钩的债券来置换未偿还债务，以 结束与国际金主间的僵局。 美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅，看似美国家庭将汽 油价格下降带来的额外资金储蓄了起来，这可能提振未来的消费。另一项 数据显示，1月制造业活动增速放缓，表明经济活动在首季初继续降温。 欧洲和中国工厂1月削减价格，因生产持平，这突显出全球通缩风险 表明未来一年央行将有另一波刺激举措。 美国总统奥巴马周一提出的3.99万亿美元预算案，遭到共和党嘲笑， 并引发关于税务改革、基础设施支出以及哪个政党最能代表中产阶级的论 战。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周 一持金量增至2,465万盎司， 为10月以来最高。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 李婷仪/张荻)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。