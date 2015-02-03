《全球重要经济事件一览表》--2月3日-2月10日

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2月3日(二)

美国纽瓦克--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“美国以及国际经济和货币政策”发表讲话(1500)。

华盛顿--美国财政部长杰克卢在美国众议院筹款委员会，为总统奥巴马的2016财年预算案作证(1500)。

圣保罗--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(1745)。

悉尼--澳洲央行召开利率会议。(0330)

奥斯陆--挪威央行理事Birger Vikoren在一个研讨会上讲话。

罗马--希腊财政部长瓦鲁法基斯会见意大利财长帕多安。

2月4日(三)

新西兰基督城--新西兰央行总裁惠勒在一项企业会议中发表演说(0000)。

达拉斯--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔为达拉斯联储以成长与减少监管书面作业为主题的会议致开幕词(1500)。

加州--英国央行负责解决方案的执行董事Andrew Gracie在FIA-SIFMA资产管理衍生品论坛发表演说(1200)。

哥伦布--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济发表演说(1745)。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至2月5日)。

仙台--日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有公布利率决定的计划。

2月5日(四)

华盛顿--美国财政部长杰克卢出席参议院财务委员会听证会，为白宫财政部预算接受质询(1500)。

法兰克福--彼得森国际经济研究所和穆迪联合举办的第八届主权风险和宏观经济大会。发言嘉宾有波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦(1000)、欧洲央行执委普雷特(1130)。

伦敦--英国央行宣布利率决定(1200)。

2月6日(五)

美国那不勒斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经济前景发表演说(1745)。

2月9日(一)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯出席人民币清算银行(RMB Clearing Bank)成立仪式(0015)。

土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。

千叶--日本央行审议委员森本宜久发表讲话(1530)。

2月10日(二)

土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。

美国罗里--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在第30届年度新兴议题论坛中，就“教育、创新与经济成长”主题发表演说(1320)。

渥太华--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins于渥太华经济协会发表演说(1730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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