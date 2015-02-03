《交易视点》台债五年强于10年券，整体环境仍有利多头--永丰金证券

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透台北2月3日 - 台湾永丰金证券最新债市日评指出，周一台债利率受到美债殖利率大跌的激励向下跳空开低，但盘面追 价谨慎，只有短券受到买盘追捧，但10年券 终场在获利卖压出笼下仍逐步脱离日低位置。
展望后市，国际市场持续动荡地缘风险增添避险需求，整体环境仍有利债市多头，但由于短线利率跌幅不小，若面临修正恐怕也不意外，在预期交投转趋清淡之际，须留意筹码换手不顺时反弹的风险，惟短券在筹码优势下表现仍较长券佳。五年券 区间预期在0.95%至1.03%。10年券区间预期在1.44%至1.53%。(完) (整理 董永年; 审校)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。