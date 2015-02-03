《交易视点》台债五年强于10年券，整体环境仍有利多头--永丰金证券

路透台北2月3日 - 台湾永丰金证券最新债市日评指出，周一台债利率受到美债殖利率大跌的激励向下跳空开低，但盘面追 价谨慎，只有短券受到买盘追捧，但10年券 终场在获利卖压出笼下仍逐步脱离日低位置。

展望后市，国际市场持续动荡地缘风险增添避险需求，整体环境仍有利债市多头，但由于短线利率跌幅不小，若面临修正恐怕也不意外，在预期交投转趋清淡之际，须留意筹码换手不顺时反弹的风险，惟短券在筹码优势下表现仍较长券佳。五年券 区间预期在0.95%至1.03%。10年券区间预期在1.44%至1.53%。(完) (整理 董永年; 审校)