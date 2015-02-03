中国反腐：北京能源集团原董事长陆海军涉嫌严重违纪，正接受组织调查

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透上海2月3日 - 中国大型国有企业的反腐之风亦愈刮愈烈，最新落马的是北京能源集团原董事长陆海军，其因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
京能电力 、昊华能源 、京能置业 三家公司日前齐发公告称，其共同的控股股东北京能源集团原董事长陆海军涉嫌严重违纪，正接受组织调查；其中，陆海军还任京能电力董事长一职。
京能电力公告并指出，因陆海军目前已不能履行董事长职责，为保证公司正常运作，暂由公司董事郭明星代理行使董事长职责，直至董事会改选出新董事长之日。
中纪委去年底曾宣布，中央纪委对中国铝业公司原党组成员、总经理孙兆学严重违纪问题进行了立案审查。经查，孙兆学利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；与他人通奸。 （完） (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。