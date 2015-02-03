中国反腐：北京能源集团原董事长陆海军涉嫌严重违纪，正接受组织调查

路透上海2月3日 - 中国大型国有企业的反腐之风亦愈刮愈烈，最新落马的是北京能源集团原董事长陆海军，其因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

京能电力 、昊华能源 、京能置业 三家公司日前齐发公告称，其共同的控股股东北京能源集团原董事长陆海军涉嫌严重违纪，正接受组织调查；其中，陆海军还任京能电力董事长一职。

京能电力公告并指出，因陆海军目前已不能履行董事长职责，为保证公司正常运作，暂由公司董事郭明星代理行使董事长职责，直至董事会改选出新董事长之日。