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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 09:19 BJT

《焦点》韩国1月通胀年率持平上月，缓解通缩担忧

韩国央行的通胀率目标区间目前在2.5%-3.5%，但自从2012年6月以来，通胀年率一直低于这个区间，引发市场对该国经济恐滑入通缩的担心。

核心通胀年率自12月的1.6%上升到2.4%，也因烟草价格上涨而迅速回升。

在消费者物价指数中占0.77%权重的烟草价格大涨77.3%。

1月CPI较上月小升0.5%，路透调查预估中值为上涨0.4%。(完) (编译 张涛/李爽/洪曦; 审校 于春红/杜明霞/许娜)
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