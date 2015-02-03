《焦点》韩国1月通胀年率持平上月，缓解通缩担忧

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
韩国央行的通胀率目标区间目前在2.5%-3.5%，但自从2012年6月以来，通胀年率一直低于这个区间，引发市场对该国经济恐滑入通缩的担心。
核心通胀年率自12月的1.6%上升到2.4%，也因烟草价格上涨而迅速回升。
在消费者物价指数中占0.77%权重的烟草价格大涨77.3%。
1月CPI较上月小升0.5%，路透调查预估中值为上涨0.4%。(完) (编译 张涛/李爽/洪曦; 审校 于春红/杜明霞/许娜)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。