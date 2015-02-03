《焦点》韩国1月通胀年率持平上月，缓解通缩担忧

韩国央行的通胀率目标区间目前在2.5%-3.5%，但自从2012年6月以来，通胀年率一直低于这个区间，引发市场对该国经济恐滑入通缩的担心。

核心通胀年率自12月的1.6%上升到2.4%，也因烟草价格上涨而迅速回升。

在消费者物价指数中占0.77%权重的烟草价格大涨77.3%。