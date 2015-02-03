更新版 1-港股业绩：联想第三季营收跳增31%优于预期，手机营收倍增

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
(新增分析师预期以及细节)
路透北京2月3日 - 全球主要个人电脑(PC)生产商联想集团 周二公布，第三季营收增长31%至141亿美元，优于投资者预期，智能手机业务营收增加逾一倍。
该公司称，第三季净利为2.53亿美元，低于上年同期的2.65亿美元，因最近几个月完成的两宗并购案规模达数以十亿美元计，导致营业支出激增。
根据汤森路透SmartEstimates的调查结果，分析师原本预期营收为137.1亿美元，净利为2亿美元。
联想分别以29.1亿美元和21亿美元购入美国手机品牌摩托罗拉和IBM旗下低端服务器业务，希望在日益下滑的个人电脑(PC)市场以外扩张业务。
联想于去年10月底完成对摩托罗拉的收购，并在第三季财报中计入了摩托罗拉两个月的业绩。联想对摩托罗拉的初期表现感到满意，称在中国以外的新兴市场实现了“超级增长”。
联想公布，摩托罗拉当季手机销量超过1,000万部，创下公司纪录；联想收购该品牌后成为全球第三大智能手机生产商，市场份额达到6.6%。
手机部门营收增长109%至33.9亿美元，占公司总营收的四分之一。
第三季联想继续巩固在PC市场的地位，以91.5亿美元营收占有创纪录的20%市场份额。联想表示，该季度PC出货量增长5%，在东欧地区增长最为强劲，而同期整体行业为下降3%。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。