更新版 1-港股业绩：联想第三季营收跳增31%优于预期，手机营收倍增

(新增分析师预期以及细节)

路透北京2月3日 - 全球主要个人电脑(PC)生产商联想集团 周二公布，第三季营收增长31%至141亿美元，优于投资者预期，智能手机业务营收增加逾一倍。

该公司称，第三季净利为2.53亿美元，低于上年同期的2.65亿美元，因最近几个月完成的两宗并购案规模达数以十亿美元计，导致营业支出激增。

根据汤森路透SmartEstimates的调查结果，分析师原本预期营收为137.1亿美元，净利为2亿美元。

联想分别以29.1亿美元和21亿美元购入美国手机品牌摩托罗拉和IBM旗下低端服务器业务，希望在日益下滑的个人电脑(PC)市场以外扩张业务。

联想于去年10月底完成对摩托罗拉的收购，并在第三季财报中计入了摩托罗拉两个月的业绩。联想对摩托罗拉的初期表现感到满意，称在中国以外的新兴市场实现了“超级增长”。

联想公布，摩托罗拉当季手机销量超过1,000万部，创下公司纪录；联想收购该品牌后成为全球第三大智能手机生产商，市场份额达到6.6%。

手机部门营收增长109%至33.9亿美元，占公司总营收的四分之一。

第三季联想继续巩固在PC市场的地位，以91.5亿美元营收占有创纪录的20%市场份额。联想表示，该季度PC出货量增长5%，在东欧地区增长最为强劲，而同期整体行业为下降3%。(完)