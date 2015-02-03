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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 17:17 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月3日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国建材 400 50 9 2/4簿记建档 招商银行 AAA 2/6 2/9

中信银行 ======================================================================================= *中国化工集团 100 15 9 2/4簿记建档 北京银行 AAA 2/5 2/6

浦发银行 ======================================================================================= *山东东明 10 5 9 2/4簿记建档 农业银行 AA(联合资信)2/6 2/9 石化集团 A(中债资信) ======================================================================================= *中国铝业公司 450 30 9 2/4簿记建档 中信银行 AAA(中诚信) 2/6 2/9

上海银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国南方 100 5 9 2/4簿记建档 工商银行 AAA 2/5 2/6 航空集团 ======================================================================================= *中国航空集团 80 8 6 2/4簿记建档 中国银行 AAA 2/6 2/9 ======================================================================================= *浙江荣盛 50 13 9 2/4簿记建档 中国银行 AA(新世纪) 2/6 2/9 控股集团 工商银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *中国石油 600 150 6 2/4-5簿记建档 工商银行 AAA 2/6 2/9

交通银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *第一创业证券 14 7 3 2/6招标 一创摩根证券 AA 2/9 2/10

(最高发行余额) ======================================================================================= 湘财证券 15 7 3 2/4招标 国泰君安 AA 2/5 2/6

(最高发行余额) 建设银行 ======================================================================================= 中信证券 208 50 3 2/4招标 交通银行 AAA 2/5 2/6

(最高发行余额) 邮储银行 ======================================================================================= 国泰君安证券 139 20 3 2/4招标 工商银行 AAA 2/5 2/6

(最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= 横店集团控股 38 19 12 2/4簿记建档 中国银行 AA+ 2/6 2/9

光大银行 ======================================================================================= 山东胜通集团 8 4 12 2/4簿记建档 中国银行 AA 2/6 2/9 ======================================================================================= 新疆天业集团 10 5 12 2/4簿记建档 国开行 AA+ 2/5 2/6 ======================================================================================= 河北钢铁集团 80 20 12 2/4簿记建档 建设银行 AAA 2/5 2/6

工商银行 ======================================================================================= 江苏中南 8 4 12 2/4簿记建档 光大银行 AA 2/5 2/6 建筑产业集团 ======================================================================================= 山西焦煤集团 30 20 12 2/4簿记建档 光大银行 AAA 2/5 2/6

招商银行 唐山唐曹 7 5 12 2/4簿记建档 招商银行 AA- 2/5 2/6 高速公路 ======================================================================================= 七匹狼 12 1 12 2/4簿记建档 兴业银行 AA 2/5 2/6 ======================================================================================= 奇瑞汽车 54 14 12 2/5簿记建档 国开行 AA 2/6 2/9

工商银行 ======================================================================================= 东营鲁方 8 2 12 2/5簿记建档 浦发银行 AA- 2/6 2/9 金属材 ======================================================================================= 河南神火集团 30 10 12 2/6簿记建档 中信银行 AA 2/10 2/11

中信证券 ======================================================================================= 内蒙古高等级 10 10 12 2/6簿记建档 中信银行 AA+ 2/10 2/11 公路建设开发 ======================================================================================= 亚邦投资 4 2 12 2/6簿记建档 招商银行 AA- 2/9 2/10 控股集团 ======================================================================================= 国家电网 100 100 12 2/9簿记建档 中国银行 AAA 2/10 2/11

中信银行 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 15 12 2/9簿记建档 招商银行 AA+ 2/11 2/12 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *现代牧业集团 18 2 3 2/10簿记建档 建设银行 AA 2/11 2/12 ======================================================================================= *山西潞安 20 10 永续中票 2/10簿记建档 中信银行 AAA 2/12 2/13 矿业集团 ======================================================================================= 招商地产 50 10 5 2/4簿记建档 中信证券 AAA 2/5 2/6

招商银行

(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= 中兴通讯 30 15 永续中票 2/4-5簿记建档 国开行 AAA 2/6 2/9 (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 2/5簿记建档 工商银行 AA- 2/6 2/9 焦煤集团 ======================================================================================= 神火股份 24 4 5 2/5簿记建档 光大银行 AA 2/6 2/9

(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= 上海均瑶集团 20 7 5 2/5簿记建档 交通银行 AA 2/9 2/10

中国银行 ======================================================================================= 南方电网 50 50 3 2/9簿记建档 农业银行 AAA 2/10 2/11

中国银行 ======================================================================================= 华数数字 12 6 3 2/9簿记建档 工商银行 AA 2/11 2/12 电视传媒集团 浦发银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

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