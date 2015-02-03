《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月3日

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国建材 400 50 9 2/4簿记建档 招商银行 AAA 2/6 2/9
中信银行 ======================================================================================= *中国化工集团 100 15 9 2/4簿记建档 北京银行 AAA 2/5 2/6
浦发银行 ======================================================================================= *山东东明 10 5 9 2/4簿记建档 农业银行 AA(联合资信)2/6 2/9 石化集团 A(中债资信) ======================================================================================= *中国铝业公司 450 30 9 2/4簿记建档 中信银行 AAA(中诚信) 2/6 2/9
上海银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国南方 100 5 9 2/4簿记建档 工商银行 AAA 2/5 2/6 航空集团 ======================================================================================= *中国航空集团 80 8 6 2/4簿记建档 中国银行 AAA 2/6 2/9 ======================================================================================= *浙江荣盛 50 13 9 2/4簿记建档 中国银行 AA(新世纪) 2/6 2/9 控股集团 工商银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *中国石油 600 150 6 2/4-5簿记建档 工商银行 AAA 2/6 2/9
交通银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *第一创业证券 14 7 3 2/6招标 一创摩根证券 AA 2/9 2/10
(最高发行余额) ======================================================================================= 湘财证券 15 7 3 2/4招标 国泰君安 AA 2/5 2/6
(最高发行余额) 建设银行 ======================================================================================= 中信证券 208 50 3 2/4招标 交通银行 AAA 2/5 2/6
(最高发行余额) 邮储银行 ======================================================================================= 国泰君安证券 139 20 3 2/4招标 工商银行 AAA 2/5 2/6
(最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= 横店集团控股 38 19 12 2/4簿记建档 中国银行 AA+ 2/6 2/9
光大银行 ======================================================================================= 山东胜通集团 8 4 12 2/4簿记建档 中国银行 AA 2/6 2/9 ======================================================================================= 新疆天业集团 10 5 12 2/4簿记建档 国开行 AA+ 2/5 2/6 ======================================================================================= 河北钢铁集团 80 20 12 2/4簿记建档 建设银行 AAA 2/5 2/6
工商银行 ======================================================================================= 江苏中南 8 4 12 2/4簿记建档 光大银行 AA 2/5 2/6 建筑产业集团 ======================================================================================= 山西焦煤集团 30 20 12 2/4簿记建档 光大银行 AAA 2/5 2/6
招商银行 唐山唐曹 7 5 12 2/4簿记建档 招商银行 AA- 2/5 2/6 高速公路 ======================================================================================= 七匹狼 12 1 12 2/4簿记建档 兴业银行 AA 2/5 2/6 ======================================================================================= 奇瑞汽车 54 14 12 2/5簿记建档 国开行 AA 2/6 2/9
工商银行 ======================================================================================= 东营鲁方 8 2 12 2/5簿记建档 浦发银行 AA- 2/6 2/9 金属材 ======================================================================================= 河南神火集团 30 10 12 2/6簿记建档 中信银行 AA 2/10 2/11
中信证券 ======================================================================================= 内蒙古高等级 10 10 12 2/6簿记建档 中信银行 AA+ 2/10 2/11 公路建设开发 ======================================================================================= 亚邦投资 4 2 12 2/6簿记建档 招商银行 AA- 2/9 2/10 控股集团 ======================================================================================= 国家电网 100 100 12 2/9簿记建档 中国银行 AAA 2/10 2/11
中信银行 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 15 12 2/9簿记建档 招商银行 AA+ 2/11 2/12 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *现代牧业集团 18 2 3 2/10簿记建档 建设银行 AA 2/11 2/12 ======================================================================================= *山西潞安 20 10 永续中票 2/10簿记建档 中信银行 AAA 2/12 2/13 矿业集团 ======================================================================================= 招商地产 50 10 5 2/4簿记建档 中信证券 AAA 2/5 2/6
招商银行
(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= 中兴通讯 30 15 永续中票 2/4-5簿记建档 国开行 AAA 2/6 2/9 (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 2/5簿记建档 工商银行 AA- 2/6 2/9 焦煤集团 ======================================================================================= 神火股份 24 4 5 2/5簿记建档 光大银行 AA 2/6 2/9
(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= 上海均瑶集团 20 7 5 2/5簿记建档 交通银行 AA 2/9 2/10
中国银行 ======================================================================================= 南方电网 50 50 3 2/9簿记建档 农业银行 AAA 2/10 2/11
中国银行 ======================================================================================= 华数数字 12 6 3 2/9簿记建档 工商银行 AA 2/11 2/12 电视传媒集团 浦发银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-
路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia