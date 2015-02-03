版本:
中国
债券 | 2015年 2月 3日 星期二 10:12 BJT

路透调查：欧洲央行TLTRO利率下降也不会提振银行业需求--交易员

之前于去年9月和12月进行的两次TLTRO操作中，银行业需求远低于欧洲央行可以提供的最大额度。

大多数交易商亦称，欧元区内的政治局势发展并未给货币市场带来任何实质性的影响。反对撙节措施的左翼激进联盟党(Syriza)在逾一周前赢得希腊大选。

根据此次调查，银行下周将偿还于2012年2月所借的第二批长期再融资操作(LTRO)贷款，这部分长期危机贷款共计100亿欧元。本周三他们将偿付108亿欧元。

第一批贷款在上月底到期，其中未偿付贷款余额展期为欧洲央行的每周和三个月期融资操作。

调查显示，在每周例行操作中央行将向银行放贷1,450亿欧元，这周将有1,638亿欧元贷款到期。(完)

(编译 李爽/孙茉莉; 审校 杜明霞/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐