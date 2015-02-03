美国能源：炼厂工人大罢工进入第二天谈判仍无果，汽油供应隐忧浮现

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透休斯顿2月2日 - 美国工会工人要求一项全国性新合同的罢工行动周一进入第二天，美国钢铁工人联合会(USW)表示，在同牵头这次行业谈判的皇家荷兰/壳牌石油集团就新合同的谈判没有取得进展。部分人士担心美国几家最大型炼厂与化学工厂的汽油生产，可能受到罢工影响。
这是1980年以来首次为了支持一项全国性合同而发起的大罢工，合同涵盖63家炼厂。
在原油价格自6月以来重挫将近60%，迫使石油公司大砍支出的背景下，工人要求调升工资的合同谈判周日破局。
Tesoro Corp's 旗下位于加州马丁内斯、日产量16.6万桶的一家炼厂完全关闭，不过该厂部分范围原本就在进行既定的维修保养。
其他炼厂大多维持正常运作，因厂方已经启动紧急应变计划，由受过训练的经理代理罢工工人。
尽管炼厂业者保证罢工对产能影响甚微，甚至不受影响，但趸售(批发)业者与其他买家显然受到惊吓，争相抢购可取得的供货。
由于担忧供应受影响，周一美国汽、柴油燃料价格双双上涨；美国指标原油 也上涨至每桶50美元左右。
纽约市场汽油期货 上涨逾0.05美元，报每加仑1.53美元；不过汽油零售价格从2014年中起下挫约40%之后，目前仍位于多年来最低廉的水准。(完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。