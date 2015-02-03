美国能源：炼厂工人大罢工进入第二天谈判仍无果，汽油供应隐忧浮现

路透休斯顿2月2日 - 美国工会工人要求一项全国性新合同的罢工行动周一进入第二天，美国钢铁工人联合会(USW)表示，在同牵头这次行业谈判的皇家荷兰/壳牌石油集团就新合同的谈判没有取得进展。部分人士担心美国几家最大型炼厂与化学工厂的汽油生产，可能受到罢工影响。

这是1980年以来首次为了支持一项全国性合同而发起的大罢工，合同涵盖63家炼厂。

在原油价格自6月以来重挫将近60%，迫使石油公司大砍支出的背景下，工人要求调升工资的合同谈判周日破局。

Tesoro Corp's 旗下位于加州马丁内斯、日产量16.6万桶的一家炼厂完全关闭，不过该厂部分范围原本就在进行既定的维修保养。

其他炼厂大多维持正常运作，因厂方已经启动紧急应变计划，由受过训练的经理代理罢工工人。

尽管炼厂业者保证罢工对产能影响甚微，甚至不受影响，但趸售(批发)业者与其他买家显然受到惊吓，争相抢购可取得的供货。

由于担忧供应受影响，周一美国汽、柴油燃料价格双双上涨；美国指标原油 也上涨至每桶50美元左右。