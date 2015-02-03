《香港重要政经日程》--2月3日-2月10日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
================== 今日重要政经消息=================
2月3日（周二）
-- 联想集团 公布第三季业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
2月4日（周三）
-- 南顺香港 公布中期业绩。
-- 金界控股 公布全年业绩。
-- 汇丰公布1月份PMI。
--09:30 田生集团 股东特别大会。
--09:30 枫叶教育 股东周年大会。
2月5日（周四）
-- 白马户外媒体 公布全年业绩。
-- 阳光房地产基金 公布中期业绩。
--14:30 永嘉集团 股东特别大会。
--15:00 中国金融租赁 股东特别大会。
2月6日（周五）
-- 公布1月外汇储备资产数字。
-- 时代地产 公布全年业绩。
--10:30 波司登 股东特别大会。
--11:00 世纪金花商业 股东特别大会。
2月9日（周一）
-- 首创置业 公布全年业绩。
-- 钜大国际 公布首三季度业绩。
-- 中芯国际 公布全年业绩。
-- 万达酒店 公布全年业绩。
-- 永利地产 公布全年业绩。
--11:00 合一投资 股东特别大会。
--12:00 寰宇国际控股 股东特别大会。
--13:30 海通证券 在中国举行股东特别大会。
--14:00 鼎亿集团 股东周年大会。
*2月10日（周二）
-- 亨鑫科技 公布全年业绩。
-- 港灯电力投资 公布全年业绩。
-- 香港电讯 公布全年业绩。
-- 盈大地产 公布全年业绩。
--09:30 科浪国际 股东特别大会。
--10:00 中石化冠德 股东特别大会。
--10:30 绿森集团 股东特别大会。
--11:00 中外运航运 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。