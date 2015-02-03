更新版 1-中国公开市场：逆回购量增价稳，资金需求升温放水力度仍待增强

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 央行公开市场逆回购操作量增价稳
* 节前资金压力不小，不过央行扶助力度偏谨慎
* 提现需求及新股IPO冲击未消，放水力度待增强 (新增市场评论和逆回购利率)
路透上海2月3日 - 中国央行公开市场周二逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。
市场人士并表示，尽管从昨日尾盘起市场流动性有所好转，不过资金面随后将面临月初例行缴准以及下周大批IPO的冲击，央行的放水力度仍待进一步增加，具体操作上或仍会通过逆回购以及SLO(短期流动性调节工具)、MLF(中期借贷便利)等组合工具来实现。
“这个量也就还好吧，加起来接近千亿，也不算大，下周新股(IPO)铺天盖地就来了，周四还有(例行)缴准，(央行投放)不加量肯定撑不住，”北京一银行交易员称。
央行公告显示，公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期350亿元，28天期550亿元，中标利率分别为3.85%和4.80%，均与上次持平；与今日到期逆回购300亿元相抵，单日净投放600亿元。
下周将合计有24家新股集中发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券。
上海一银行交易员表示，最近央行的调控明显呈现出精细化的特点，公开市场的逆回购以及定向工具组合使用，“看12月(SLO)的那个操作表，央行最近肯定也没少动作。”
央行上周五公告，去年12月共进行了8,550亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较11月的1,660亿元环比大增。
继前周重启七天逆回购后，央行公开市场上周再添28天逆回购操作以平抑节前资金面，实现连续第二周净投放，惟规模放大不多。分析人士表示，虽然央行当周延长逆回购操作期限，调控跨节流动性指向明确，但不及预期的投放量及偏高的操作价格，彰显央行在保持结构化宽松之余，货币政策谨慎心态难消。
据路透统计，本周公开市场有300亿元逆回购到期回笼资金，全部在今日到期；而央票最早要到2016年7月才开始有到期。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） 待定
逆回购 （周二） 900
（周四） 待定
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 300
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**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。