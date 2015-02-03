更新版 1-中国公开市场：逆回购量增价稳，资金需求升温放水力度仍待增强

* 央行公开市场逆回购操作量增价稳

* 节前资金压力不小，不过央行扶助力度偏谨慎

* 提现需求及新股IPO冲击未消，放水力度待增强 (新增市场评论和逆回购利率)

路透上海2月3日 - 中国央行公开市场周二逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。

市场人士并表示，尽管从昨日尾盘起市场流动性有所好转，不过资金面随后将面临月初例行缴准以及下周大批IPO的冲击，央行的放水力度仍待进一步增加，具体操作上或仍会通过逆回购以及SLO(短期流动性调节工具)、MLF(中期借贷便利)等组合工具来实现。

“这个量也就还好吧，加起来接近千亿，也不算大，下周新股(IPO)铺天盖地就来了，周四还有(例行)缴准，(央行投放)不加量肯定撑不住，”北京一银行交易员称。

央行公告显示，公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期350亿元，28天期550亿元，中标利率分别为3.85%和4.80%，均与上次持平；与今日到期逆回购300亿元相抵，单日净投放600亿元。

下周将合计有24家新股集中发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券。

上海一银行交易员表示，最近央行的调控明显呈现出精细化的特点，公开市场的逆回购以及定向工具组合使用，“看12月(SLO)的那个操作表，央行最近肯定也没少动作。”

央行上周五公告，去年12月共进行了8,550亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较11月的1,660亿元环比大增。

继前周重启七天逆回购后，央行公开市场上周再添28天逆回购操作以平抑节前资金面，实现连续第二周净投放，惟规模放大不多。分析人士表示，虽然央行当周延长逆回购操作期限，调控跨节流动性指向明确，但不及预期的投放量及偏高的操作价格，彰显央行在保持结构化宽松之余，货币政策谨慎心态难消。

据路透统计，本周公开市场有300亿元逆回购到期回笼资金，全部在今日到期；而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 900

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 300

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

**央行公开市场相关报导