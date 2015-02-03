《焦点》奥巴马预算提案，反映出对美国经济的黯淡展望

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
白宫估计潜在增长率与上年同期持平，但其现在认为利率未来数年将保持在低点，即便假定政府大幅提高支出。通常加大支出都会导致银行提高利息。
据预算提案，“政府预计利率将在历史平均水准下方企稳”，未来数年通胀料保持在低位。
其他发达国家正面临类似的处境，他们逐渐认识到自身的长期潜能可能受到抑制。奥巴马政府一直敦促欧洲国家，特别是德国采取相应行动，扩大政府支出，以弥补家庭和企业需求疲弱带来的影响。
2007-09年金融危机之后，美国政府努力控制刺激计划所产生的赤字，因此应对举措受到约束。去年一整年就持续感受到削减预算的影响。
最新的预算提案标志着争论出现转折，奥巴马政府将增加支出提上日程。(完) (编译 张涛/戴素萍/李爽 审校 许娜/张荻)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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