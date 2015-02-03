金属期市：伦铜在技术买盘支撑下上扬，但需求忧虑料压制涨势

1月欧洲与中国制造业皆大砍售价，受产量趋缓影响，凸显全球通缩风险，央行未来一年采取另一波刺激举措的可能性上升。

美国商务部表示，12月消费者支出下降0.3%，这是2009年9月以来最大月度降幅。看似美国家庭将汽油价格下降带来的额外资金储蓄了起来，这可能提振未来的消费。

国际铝业协会(IAI)停止汇报全球库存数据，评论家表示，铝价透明度再次受到打击；铝价本已被大型银行与商行扭曲。(完)

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