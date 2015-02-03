台湾汇市：台币盘初重返升值，美国数据疲弱提振风险胃纳

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透台北2月3日 - 台币兑美元 周二在连跌四日后重返升值轨道。汇银人士表示，美国数据表现反覆，油价又从谷底略有扬升，市场较为震荡。今日台币受风险胃纳提振，随韩元 趋升，但料尚未形成方向。
交易员指出，这两日外资在市场上均见汇出/入动作，早盘台股 表现不弱，预估今日外资将倾向站在美元卖方，有助推升台币。不过在31.500附近亦见进口商的美元买兴，台币料在31.500附近有所攻防，测试能否实质升破并站稳31.500元。
〞外资看起来两个方向都有，现在要看一下进出口商的角力。〞一本地大型银行交易员说。
汇银人士认为，国际美元虽然在高档徘徊，但没有特别强劲的气氛，这让非美货币有些喘息空间，台币和主要亚币一致，短线看来难有大的方向。另外，市场感觉近期央行允许台币交投波动扩大，但预估仍不至于让台币急贬急升，市场将根据消息面谨慎调整部位。
美元指数 亚洲盘在94.5附近窄幅交投，仍落在近期的高档区。
市场人士预估，今日台币将在31.450-31.550元间偏强交投。早盘台币主要交易区间落在31.488-31.537；上交易日区间则在31.589-31.676。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点溢价明显收敛，台币转强。一个月远汇报价 暂报31.510/31.530左右，上日纽约盘收在31.599。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.450-31.550
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。