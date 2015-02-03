台湾汇市：台币盘初重返升值，美国数据疲弱提振风险胃纳

路透台北2月3日 - 台币兑美元 周二在连跌四日后重返升值轨道。汇银人士表示，美国数据表现反覆，油价又从谷底略有扬升，市场较为震荡。今日台币受风险胃纳提振，随韩元 趋升，但料尚未形成方向。

交易员指出，这两日外资在市场上均见汇出/入动作，早盘台股 表现不弱，预估今日外资将倾向站在美元卖方，有助推升台币。不过在31.500附近亦见进口商的美元买兴，台币料在31.500附近有所攻防，测试能否实质升破并站稳31.500元。

〞外资看起来两个方向都有，现在要看一下进出口商的角力。〞一本地大型银行交易员说。

汇银人士认为，国际美元虽然在高档徘徊，但没有特别强劲的气氛，这让非美货币有些喘息空间，台币和主要亚币一致，短线看来难有大的方向。另外，市场感觉近期央行允许台币交投波动扩大，但预估仍不至于让台币急贬急升，市场将根据消息面谨慎调整部位。

美元指数 亚洲盘在94.5附近窄幅交投，仍落在近期的高档区。

市场人士预估，今日台币将在31.450-31.550元间偏强交投。早盘台币主要交易区间落在31.488-31.537；上交易日区间则在31.589-31.676。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点溢价明显收敛，台币转强。一个月远汇报价 暂报31.510/31.530左右，上日纽约盘收在31.599。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.450-31.550

最新相关报导链接：

--《全球汇市》油价反弹推升商品货币，澳元静候央行利率决定

--《综述》美国消费者支出录得2009年底来最大降幅，通胀率进一步远离目标

--欧元区经济：ECB执委科尔称若购债不足以提高通胀，央行会进一步行动